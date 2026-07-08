دفعت ضغوط الهجوم الإلكتروني العنيف الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير إلى إغلاق حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، وذلك عقب موجة انتقادات لاذعة واجهها من الجماهير بسبب إدارته المثيرة للجدل لمباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وجاء قرار الحكم الفرنسي بالانسحاب من الفضاء الرقمي بعدما تحولت صفحاته الشخصية إلى ساحة للاحتجاج الجماهيري الغاضب على قراراته التحكيمية، والتي اعتبرها قطاع واسع من المتابعين مؤثرة بشكل مباشر في تغيير مجرى اللقاء وحسمه لصالح الأرجنتين بنتيجة (3-2) في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وقد انعكس هذا الاستياء سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت وسوم عديدة قائمة التريند تتهم ليتكسير بالتحيز التحكيمي، وسط تحليل واسع من المشجعين والخبراء للحالات المؤثرة التي شهدتها المواجهة الحاسمة.