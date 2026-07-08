أكد كريستيانو رونالدو أنه لن يتسرع في اتخاذ قرار بشأن مستقبله، بعد خروج منتخب البرتغال أمام إسبانيا في آخر مباراة له في كأس العالم 2026.



وكان النجم البرتغالي البالغ من العمر 41 عاماً قد أعلن عشية مواجهة دور الـ16، التي خسرها منتخب بلاده 0-1، أن هذه ستكون مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس العالم.



وعن خطوته القادمة، قال رونالدو في تصريح لوسائل اﻹعلام العالمية بعد المباراة: «نعم، كانت هذه آخر بطولة كأس عالم بالنسبة لي، لكن سيكون لدي الوقت للتفكير في ما هو قادم، وقضاء الوقت مع عائلتي، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، والمضي قدماً في الحياة».



وأضاف قائد منتخب البرتغال، وأحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ: «هذه هي كرة القدم، وهذه هي حياة لاعب كرة القدم، أحياناً تفوز، وأحياناً تخسر، وعليك أن تمضي قدماً، وسأغادر مسرح كأس العالم وأنا مرتاح الضمير».



واختتم رونالدو حديثه قائلاً: «الحقيقة أن أكبر لقب حققته مع المنتخب الوطني كان في 2016 (كأس أوروبا)، الذي يُعد بالنسبة لي بنفس أهمية كأس العالم، بكل صراحة، لهذا السبب، أكرر أنني أغادر وأنا مرتاح الضمير، وفي أفضل حالاتي، وهذا كل شيء. غداً يوم جديد، والحياة تستمر».



وكان رونالدو قد تُوج بطلاً لأوروبا مع منتخب البرتغال قبل 10 أعوام، لكنه لم ينجح في التتويج بلقب كأس العالم، وكان أفضل إنجاز له بلوغ دور قبل النهائي قبل 20 عاماً.