أصدر نادي ريال مدريد اﻹسباني بياناً رسمياً تجاه ما تعرض له ﻻعبه الفرنسي كيليان مبابي من قبل السيناتور الباراغوايانية سيليستي أماريا بعد لقاء فرنسا والباراغواي الذي انتهى بفوز فرنسا بهدف مبابي لتغادر الباراغواي منافسات كأس العالم 2026.



وقال ريال مدريد في تصريح رسمي نشره عبر موقعه في الشبكة العنكبوتية: يود نادي ريال مدريد التعبير عن رفضه القاطع للتصريحات العنصرية وكراهية الأجانب المؤسفة التي أطلقتها السيناتور الباراغوايانية سيليستي أماريا ضد لاعبنا كيليان مبابي.



وأضاف النادي اﻹسباني: يدين نادينا بشدة هذا النوع من التصريحات، التي لا تليق بشخص يمثل منصبًا سياسيًا، ويعبر عن دعمه الكامل للاعبنا كيليان مبابي، الذي يُعتبر قدوة لملايين الأشخاص، وخصوصاً للأطفال في جميع أنحاء العالم.



واختتم ريال مدريد البيان قائلاً: هذه السلوكيات التي تحرض على الكراهية لا مكان لها في المجتمع. كرة القدم والرياضة هما ميادين للمساواة والتضامن، وسيواصل ريال مدريد العمل على القضاء على العنصرية وكراهية الأجانب والعنف إلى الأبد.



أماريا: كاميروني مستعمَر يتظاهر بأنه فرنسي



وكانت أماريا قد قالت في منشور عبر منصة «إكس»: «مبابي لم يتعلم حتى الكتابة!، بدلاً من أن يرضع حليب أمه نشأ على جوز الهند، وأكثر المخلوقات ثقافةً سمعها في حياته كانت الشمبانزي. كاميروني مستعمَر يتظاهر بأنه فرنسي، حاقد، حديث الثراء، متغطرس وقبيح».



وخلصت للقول: «كان متوتراً ومرعوباً طوال المباراة، مثله مثل منتخب فرنسا، ولم يتمكنوا من التسجيل إلا من ركلة جزاء. الشيء الوحيد الذي ألوم عليه منتخبنا هو أنهم لم يصفعوه عند نهاية المباراة».