أكمل منتخب سويسرا عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد تأهله بركلات الترجيح على حساب كولومبيا بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

إثارة ومفاجآت

وشهد دور الـ16 مباريات مثيرة، أبرزها فوز منتخب الأرجنتين القاتل على مصر بنتيجة 3-2، بعد أن كان متأخراً 2-0 قبل دقائق قليلة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، إضافة إلى وداع منتخبات الدول المستضيفة، كما فجر منتخب النرويج مفاجأة مدوية بإقصاء البرازيل، فيما ودع المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو البطولة عقب خسارته القاتلة أمام إسبانيا.

المغرب يحمل آمال العرب

وبات منتخب المغرب ممثل العرب الوحيد في البطولة حتى الآن، من أصل تسعة منتخبات عربية شاركت في النسخة الحالية.

نتائج مباريات دور الـ16

افتُتحت منافسات دور الـ16 بفوز منتخب المغرب على كندا 3-0، فيما تجاوزت فرنسا باراغواي 1-0، وتغلبت النرويج على البرازيل 2-1، وإنجلترا على المكسيك 3-2، وإسبانيا على البرتغال 1-0، فيما اكتسحت بلجيكا الولايات المتحدة الأمريكية 4-1، وقلبت الأرجنتين تأخرها أمام مصر إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، بينما حسمت سويسرا تأهلها بركلات الترجيح أمام كولومبيا بنتيجة 4-3.

مواجهات ربع النهائي

المغرب × فرنسا، غداً (الخميس)، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

إسبانيا × بلجيكا، الجمعة، العاشرة مساءً.

إنجلترا × النرويج، الأحد، الساعة الثانية عشرة صباحاً.

الأرجنتين × سويسرا، الأحد، الرابعة فجراً.