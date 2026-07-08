أعلن نادي فولهام الإنجليزي، اليوم (الأربعاء)، تعيين الإسباني ألفارو أربيلوا مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للبرتغالي ماركو سيلفا.

عقد حتى صيف 2029

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسر نادي فولهام أن يعلن تعيين ألفارو أربيلوا مدرباً جديداً للفريق، إذ وافق المدرب البالغ من العمر 43 عاماً على عقد يمتد حتى صيف عام 2029».

أول تعليق من أربيلوا

من جانبه، قال أربيلوا: «إنه لشرف عظيم لي أن أبدأ هذه المرحلة الجديدة مع نادي فولهام، أقدم نادٍ في لندن، أشعر بمسؤولية كبيرة، وأنا ممتن للغاية لإدارة النادي على ثقتها بي».

وأضاف: «أتطلع بشوق كبير لتجربة الأجواء الحماسية في ملعب كرافن كوتيدج مع جماهير فولهام، وبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع اللاعبين الأسبوع القادم، أنا متأكد من أننا سنخوض رحلة رائعة معاً».

*عودة إلى «البريميرليغ» من بوابة التدريب*

ويعود المدافع السابق، البالغ من العمر 43 عاماً، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن مدرباً هذه المرة، بعدما سبق له اللعب مع ليفربول ووست هام يونايتد، عقب مسيرة حافلة بالإنجازات، شملت الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد، وكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2010.

تجربة قصيرة مع ريال مدريد

وكان أربيلوا قد تولى تدريب ريال مدريد في يناير الماضي، خلفاً لمواطنه تشابي ألونسو، لكنه فشل في تحقيق أي لقب، إذ ودع الفريق كأس ملك إسبانيا من دور الـ16 على يد ألباسيتي، كما انتهى مشوار «الملكي» في دوري أبطال أوروبا عند الدور ربع النهائي بالخسارة أمام بايرن ميونخ، قبل أن يخسر لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة.