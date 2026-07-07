حذرت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات السعودية من بعض الجهات التي تدعي الارتباط أو التعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية خارجية دون استكمال المتطلبات النظامية والحصول على التراخيص من الجهات المختصة. وحثت الوزارة والمجلس على ضرورة التحقق من الوضع النظامي لأي مؤسسة أو جهة تدعي تقديم برامج أكاديمية أو مؤهلات تعليمية قبل التعامل معها أو الالتحاق بها، كما شددا على أهمية الرجوع إلى القنوات الرسمية المعتمدة للتحقق من نظامية المؤسسات التعليمية واعتماداتها الأكاديمية، وأشارا إلى أن الالتحاق بجهات غير مرخصة أو الحصول على مؤهلات صادرة عنها قد يترتب عليه عدم الاعتراف بتلك المؤهلات أو معادلتها داخل المملكة.



وأكدت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات أن المعلومات المتعلقة بالجامعات والمؤسسات التعليمية المرخص لها، إضافة إلى قوائم الجامعات الموصى بالدراسة فيها بالخارج متاحة عبر المنصات الرسمية بما يمكّن الراغبين في الدراسة من التحقق من نظامية أي جهة تعليمية قبل اتخاذ قرار الالتحاق. وأكدت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات أن ما يصدر عن الجهات المختصة من معلومات وقرارات وتعليمات يمثل المرجع الرسمي والوحيد عند تقييم مؤسسات التعليم العالي وبرامجها ومؤهلاتها الأكاديمية، وأوصيا الجميع بالتحقق من الاعتمادات الأكاديمية ومتطلبات الاعتراف والمعادلة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة قبل الشروع في أي برنامج تعليمي. وجددت الجهتان التزامهما بمتابعة كل ما من شأنه الحفاظ على جودة التعليم وصون حقوق المستفيدين، بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في السعودية.