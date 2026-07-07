واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية في كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي، مسجلاً اسمه في سجل البطولة بإنجاز تاريخي جديد.



وبات ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل أهدافاً في 9 مباريات متتالية، ليؤكد استمراريته الاستثنائية على أكبر مسرح كروي في العالم، ويضيف رقماً جديداً إلى مسيرته الحافلة بالإنجازات.



ولم يتوقف تألق قائد الأرجنتين عند هذا الحد، إذ رفع رصيده إلى 8 مساهمات تهديفية في مونديال 2026، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في النسخة الحالية، مواصلاً قيادة «التانغو» نحو حلم الاحتفاظ بلقب كأس العالم.