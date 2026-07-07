في صناعة السياحة الحديثة، لم تعد المنافسة تدور حول امتلاك أجمل الشواطئ أو أروع المعالم التاريخية فقط، بل أصبحت تدور حول سؤال أكثر بساطة وعمقاً: «كم خطوة يحتاجها السائح ليصل إليك؟»، فالنماذج الناجحة في السياحة العالمية عملت على تقليل تلك الخطوات، حتى أصبحت الرحلة تبدأ بضغطة زر، لا بسلسلة طويلة من الإجراءات والطلبات.



ومن هذا المنطلق، تبدو «تأشيرة الباقات السياحية» التي أعلنتها وزارة السياحة مؤخراً أكثر من مجرد خدمة جديدة لإصدار التأشيرات إلكترونياً، وهي الخطوة التي أنجزتها الوزارة من قبل عام 2019، بل تعكس هذه المرة تحولاً في فلسفة التعامل مع السائح، من التركيز على «إجراءات الدخول» إلى تصميم «رحلة متكاملة» تبدأ منذ لحظة اتخاذ قرار السفر.



الميزة الأبرز في هذه الخدمة أنها تعيد هندسة تجربة السفر بأكملها، حيث تربط التأشيرة مباشرة بحجز باقة سياحية متكاملة تضم الطيران والإقامة، ما يمنح السائح شعوراً بالثقة بأن جميع عناصر رحلته أصبحت جاهزة في إجراء واحد، مما ييسر السفر إلى المملكة للأشخاص المؤهلين من الدول المختارة، ويعكس توجهاً يعتمد على تحليل الأسواق والطلب المتوقع وزيادته، بما يسمح بقياس النتائج وتطوير الخدمة قبل تعميمها على نطاق أوسع.



اقتصادياً، لا يمكن النظر إلى برنامج تأشيرة الباقات السياحية باعتباره وسيلة لتسهيل إصدار التأشيرات فحسب، بل باعتباره أداة لتحفيز الإنفاق السياحي. فعندما يحجز الزائر رحلة متكاملة منذ البداية، فإن ذلك يعني استفادة سلسلة واسعة من القطاعات في وقت واحد؛ من شركات الطيران، إلى الفنادق، ووكالات السفر، ومنظمي الرحلات، والنقل، والأنشطة الترفيهية. إنها منظومة اقتصادية مترابطة تتحرك مع كل حجز جديد، وهو ما يعزز القيمة المضافة للقطاع السياحي في المملكة ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.



ومما لا شك فيه أن هذا البرنامج يمنح دفعة قوية لشركات ووكلاء السفر والسياحة المعتمدين، ليتحولوا من مجرد وسطاء للحجوزات إلى شركاء رئيسيين في تصميم تجربة الزائر. وهذا يفتح المجال أمام ابتكار برامج أكثر تنوعاً، يمكن أن تجمع بين السياحة البحرية والجبلية والثقافية والترفيهية، وتطيل مدة إقامة السائح، وهو أحد أهم مؤشرات النجاح في صناعة السياحة عالمياً.



أما القيمة الحقيقية لتأشيرة الباقات السياحية إنها تعكس نضجاً متزايداً في إدارة القطاع السياحي، إذ لم يعد التركيز منصباً على زيادة أعداد الزوار فقط، بل على تحسين جودة التجربة، ورفع مستوى الرضا، وبناء انطباع إيجابي يدفع الزائر إلى العودة مرة أخرى، وإلى توصية غيره بزيارة المملكة.



وفي الوقت الذي تتنافس فيه الوجهات العالمية على اجتذاب السياح عبر التسهيلات الرقمية والخدمات الذكية، تأتي تأشيرة الباقات السياحية لتؤكد أن المملكة لا تواكب هذا التحول فحسب، بل تعمل على توظيفه بما يتناسب مع مستهدفاتها السياحية والاقتصادية. فالسياحة اليوم ليست مجرد زيارة لمكان جديد، بل تجربة تبدأ منذ أول نقرة على شاشة الهاتف، وكلما كانت البداية أكثر سهولة، كانت النهاية أكثر نجاحاً.