- كرة القدم أمرها عجيب وغريب، وصادقٌ من أطلق عليها «المجنونة». ماذا يحدث في كأس العالم؟ هل هو ضرب من الخيال؟! البرازيل بحجمها وقدرتها وإمكانياتها في كرة القدم، هذه الدولة التي أحبها العالم لأنها تنبض وتعيش على هذه اللعبة، وأخرجت للعالم عباقرة المستطيل الأخضر، تسقط هكذا!



- تابع العالم مباراة كرة القدم بين البرازيل والنرويج، والجميع توقع أن أصحاب السامبا سيقولون كلمتهم، ولن يجدوا صعوبة في الفوز على رفاق هالاند؛ النجم الأسطوري الذي استطاع قيادة منتخب بلاده ليؤكد للبرازيليين أن الطريقة التي يلعبون بها أصبحت من الماضي. فالمهارات الفنية وحدها لم تعد تجلب الفوز، بل إن القوة البدنية، اللياقة العالية، الروح القتالية، واستغلال الفرص هي التي تحسم المباريات اليوم.



- أخذ نيمار يبكي بعد الخسارة من «الأطلال»، يبكي على اللبن المسكوب، وكأنه يتساءل: لماذا لا يعود نجوم البرازيل السابقون؟ إن وداع الأساطير دائماً ما يترك غصة في قلوب عشاق كرة القدم، لكن عندما يتعلق الأمر بالكرة البرازيلية، فإن النهاية لا تعني مجرد اعتزال لاعب أو غياب نجم، بل تعني طي صفحة من السحر الخالص الذي أمتع الملايين حول العالم. فالكرة البرازيلية لم تكن يوماً مجرد خطط تكتيكية أو ركض في الملعب، بل كانت امتداداً لرقصة «السامبا»؛ مزيجاً من الفطرة، المهارة الفائقة، والابتسامة التي لا تفارق الوجوه حتى في أصعب المواجهات.



- كل بداية لها نهاية، وغروب شمس الأسطورة البرازيلية يعيد إلى الأذهان تلك اللحظات التاريخية التي وقف فيها العالم احتراماً لنجوم صاغوا مفهوم «كرة القدم الجميلة»؛ من حقبة الملك بيليه الذي صدم العالم بعبقريته وهو في السابعة عشرة من عمره، مروراً بظاهرة المراوغة «غارينشيا»، وصولاً إلى الجيل الذهبي الذي أبهر الكون: روماريو، ريفالدو، والظاهرة رونالدو الذي أعاد تعريف مركز المهاجم، والساحر رونالدينيو الذي جعل كرة القدم أشبه بعروض السيرك الممتعة. لكن الملاعب، بقدر ما تمنح من مجد، فإنها لا ترحم.



- يا نيمار، إنك تبحث عن ماضٍ انتهى ولن يعود؛ فكرة القدم الحالية لا ترحم ولا تعترف بالتاريخ، بل تعترف فقط بمن يقاتل داخل الملعب ويهز الشباك.



- لقد نقل لنا المخرج التلفزيوني لمباراة البرازيل والنرويج واقع وحال جماهير البرازيل؛ فلم تفق عيوننا إلا وهي ترى الصغار والكبار يبكون على خسارة فريقهم، ويتحسرون على حال منتخبهم الذي تراجع سوءاً حتى أصبح كالحمل الوديع أمام النجم الأسطوري «هالاند» ورفاقه.



- كان حال المدرجات أشبه بكابوس مرعب؛ فالجماهير البرازيلية لم تكن تريد الخروج من الملعب غير مصدقة لنهاية المباراة، وكأنهم ينتظرون أشواطاً إضافية تنقذهم. هذا الكابوس لم يكن في المدرجات فحسب، بل خيّم على جميع أنحاء البرازيل، وأصاب عشاق السامبا حول العالم. لقد شحت المواهب، فغابت البرازيل، وبدت أسطورتها وكأنها أصبحت جزءاً من الماضي التليد.



- كان يوماً عصيباً جداً على البرازيليين، وفي المقابل كان يوماً رائعاً وسعيداً للنرويج؛ حيث خلد النجم الكبير «هالاند» اسمه بقوة وسجل هدفين، حافراً اسمه بمداد من ذهب ليصبح واحداً من أساطير اللعبة، وكانت ضحكته وفرحته العارمة هي العنوان الأبرز للقاء.



- حين يعتزل النجم البرازيلي تبقى لقطاته المحفورة في الذاكرة مرجعاً لكل طفل يداعب الكرة في شوارع المدن أو في أزقة الأحياء الفقيرة (الفافيلا)، طامحاً في أن يكون الأسطورة القادمة، تنتهي الرحلة على المستطيل الأخضر، وتبدأ رحلة الخلود في ذاكرة التاريخ كرموز للفرح المتجدد الذي منحتنا إياه السامبا يوماً ما.