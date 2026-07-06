في واحدة من القضايا المعقدة التي امتزج فيها الغموض بالصدمة، كشفت أزمة زواج فتاة عشرينية في مصر عن تفاصيل واقعة تعود لسنوات طويلة، وأعادت فتح ملف اختطاف وبيع طفل حديث الولادة، لتبدأ الفتاة رحلة شاقة في البحث عن حقيقتها وهويتها الحقيقية.

وتعود بداية القصة عندما تقدّم شاب لخطبة فتاة تُدعى «نور»، تبلغ من العمر 20 عاماً، لتفاجأ برفض شديد من الأسرة التي نشأت بينها دون أسباب واضحة. هذا الموقف دفع إحدى قريبات العائلة إلى التدخل، لتظهر لاحقاً الحقيقة التي غيّرت مجرى حياتها بالكامل، إذ أُبلغت بأن الأسرة التي ربتها ليست أسرتها البيولوجية.

أمام هذه الصدمة، واجهت «نور» المرأة التي اعتبرتها والدتها طوال حياتها، وبعد إنكار في البداية، اعترفت الأخيرة بأنها لم تنجبها، وأنها حصلت على الطفلة عام 2006 عبر اتفاق مع ممرضة في أحد مستشفيات محافظة الدقهلية، حيث سلمتها رضيعة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالي وشقة سكنية، مع تسجيلها رسمياً باسم زوجها.

بعد ذلك، تمكنت الفتاة من الوصول إلى الممرضة المعنية ومواجهتها بتفاصيل الواقعة، وأقرت بما حدث، قبل أن تغادر البلاد لاحقاً، ما أدى إلى توقف أي خيط مباشر يمكن أن يقود إلى والديها البيولوجيين.

وتعيش «نور» اليوم حالة من الاضطراب النفسي والتساؤلات المستمرة حول أصلها الحقيقي ومصير عائلتها، مشيرة إلى أنها لا تبحث عن أي مكاسب مادية بقدر ما تسعى لمعرفة جذورها واحتضان والدتها الحقيقية.

ورغم انهيار علاقتها بالعائلة التي نشأت معها، إلا أنها تتلقى دعماً مستمراً من زوجها، الذي يقف إلى جانبها في رحلة البحث عن الحقيقة ومحاولة الوصول إلى أي معلومة قد تكشف أصلها الحقيقي.