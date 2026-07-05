في حادثة غريبة وصادمة، تحوّل مشهد بسيط على الطريق إلى بداية مأساة صحية خطيرة، بعدما انتهى قرار غير متوقع برجل في الأربعين من عمره داخل غرفة العناية المركزة، بين الحياة والموت بعد مادة لم تكن سوى جزء من نبات يبدو بريئاً في ظاهره، لكنه شديد السُمّية في حقيقته.

ودخل رجل يبلغ من العمر 40 عاماً في حالة غيبوبة، ويخضع حالياً لرعاية طبية مكثفة بعد تدهور خطير في وضعه الصحي، وذلك عقب تناوله وردة من شجرة الدفلى في أحد شوارع تركيا.

وتنتشر أشجار الدفلى على نطاق واسع في المدن التركية، بما في ذلك محافظة أيدن الواقعة غرب البلاد، حيث وقعت الحادثة. وتُعد هذه النبتة من النباتات السامة المعروفة، رغم مظهرها الجذاب وألوانها الزاهية.

ووفقاً لتقارير محلية، بدأ الرجل يشعر بوعكة صحية داخل منزله، قبل أن يخبر أسرته بأنه تناول وردة من شجرة دفلى، مرجحاً أن تكون سبب تدهور حالته.

وعلى الفور، تم استدعاء فرق الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، حيث وُضع تحت المراقبة الطبية، إلا أن حالته وُصفت بالحرجة، ما استدعى نقله إلى مستشفى أكثر تخصصاً لتلقي العلاج، وسط آمال أسرته في تعافيه.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة، وما إذا كان الرجل قد تناول الوردة بدافع التجربة أو نتيجة نصيحة خاطئة من شخص آخر أو عبر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.