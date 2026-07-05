في واقعة وُصفت بأنها «أشبه بالمعجزة»، نجا سكان حي نوتينغ هيل الراقي غرب العاصمة البريطانية لندن والمارة من كارثة محققة، إثر انحراف حافلة نقل عام عن مسارها واقتحامها الواجهة الأمامية لأحد المنازل السكنية، مخلّفةً وراءها دماراً هائلاً في الممتلكات دون تسجيل أي خسائر بشرية.

جرى الحادث المروع مساء الخميس في شارع سانت كوينتين أفينيو، عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها فجأة، لتعتلي الرصيف وتطيح بعناصر من مرافق الطريق، قبل أن تواصل اندفاعها العنيف وتستقر داخل الطابق الأرضي لمنزل سكني مكون من عدة طوابق، متسببةً كذلك في سحق سيارتين كانتا متوقفتين في الجوار.

وقد وثقت الصور المتداولة لمسرح الحادث مشهداً صادماً للحافلة الحمراء الشهيرة وهي في قلب المنزل، بينما تحول الرصيف المحيط إلى كومة من الأنقاض والزجاج المهشم والحجارة المتناثرة. هذا الوضع الاستثنائي استدعى استنفاراً فورياً لفرق الإطفاء والإنقاذ، ورجال الشرطة الذين سارعوا إلى فرض طوق أمني مشدد حول المنطقة.

ورغم شدة الارتطام الذي هز الحي، أكدت السلطات اللندنية رسمياً خلو الحادث من أي إصابات؛ إذ لم يصب ركاب الحافلة أو المارة أو حتى سكان المنزل بأذى، ولم تستدعِ حالة أي منهم النقل إلى المستشفى أو تلقي العلاج في الموقع، وهو ما اعتبره مسؤولو الطوارئ نجاة إعجازية بالنظر إلى حجم الحطام.

وعلى الفور، باشرت فرق الإطفاء تأمين الموقع للتأكد من عدم حدوث تسرب أو اشتعال، في حين تولى مهندسون إنشائيون فحص الهيكل العام للمبنى المتضرر لتقييم مدى سلامته وخطر تعرضه للانهيار. وتزامناً مع عمليات إزالة الحافلة وسحبها، أغلقت الشرطة الطرق المحيطة وحولت مسارات خطوط النقل الأخرى لتفادي اختناق حركة المرور.

وفيما لا تزال الأسباب الحقيقية وراء هذا الانحراف المفاجئ غامضة، فتحت شرطة العاصمة بالتعاون مع هيئة النقل في لندن تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الواقعة، وسط مناشدات لشهود العيان أو من يملك تسجيلات لكاميرات المراقبة بالتقدم لتقديم إفاداتهم.