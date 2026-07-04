تستعد دار الأوبرا المصرية لاستضافة حفل تأبين كبير للفنان المصري الراحل هاني شاكر في أمسية فنية تقام على المسرح الكبير، تكريماً لمسيرته الحافلة وعطائه الممتد في عالم الغناء العربي، وسط مشاركة مرتقبة لكوكبة من نجوم الفن.

رؤية فنية

وفي إطار الاستعدادات، بحثت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي مع المخرج المصري خالد جلال التصور الفني والإخراجي للحفل، الذي يستهدف تقديم ليلة استثنائية تستعيد أبرز محطات مشوار الراحل، بمشاركة عدد من نجوم الغناء، يتقدمهم محمد الحلو ومدحت صالح.

تنسيق شامل

كما تواصل وزارة الثقافة التنسيق مع الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، والفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، لضمان خروج الحفل بصورة تليق بمكانة هاني شاكر وإرثه الفني.

تكريم لمسيرة فنية

وأكدت وزيرة الثقافة أن الحفل يأتي تقديراً لمسيرة هاني شاكر، الذي ترك بصمة راسخة في تاريخ الأغنية العربية، مشيرة إلى أن أعماله ستظل حاضرة في وجدان جمهوره عبر الأجيال.

وفاة هاني شاكر

يشار إلى أن هاني شاكر رحل في الثالث من مايو الماضي عن عمر 73 عاماً، بعد صراع مع المرض خضع خلاله لفترة علاج امتدت أشهراً عدة قبل أن يرحل تاركاً إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة غنائية حافلة.