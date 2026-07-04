بيومي فؤاد يتحدّث عن شيرين عبدالوهاب ويحسم الجدل حول ثروته

رد الفنان المصري بيومي فؤاد على عدد من المواقف التي ارتبطت باسمه خلال السنوات الماضية، موضحاً حقيقة روايات أثارت جدلاً واسعاً، كما تطرق إلى رفض حصوله على جنسية أجنبية ومواقفه من بعض القضايا التي شغلت الجمهور.

رواية من أجل الكوميديا

وخلال لقاء تلفزيوني، أكد بيومي أن القصة التي سبق أن رواها بشأن إتلاف لوحة فنية أثناء عمله بوزارة الثقافة لم تكن واقعة حقيقية، موضحاً أنه ذكرها في إطار المزاح وإضفاء أجواء كوميدية فقط، قائلاً: «القصة غير حقيقية وكانت بغرض الضحك».



المال والجنسية

وتحدث الفنان أيضاً عن الأنباء المتداولة بشأن امتلاكه ثروة كبيرة، مؤكداً أن مفهومه للثراء بسيط، إذ يعتبر أن من يمتلك مليون جنيه يعد مليونيراً، مضيفاً مازحاً: «أي حد عنده مليون جنيه يبقى مليونير، فأنا مليونير».

كما كشف أنه رفض استكمال إجراءات الحصول على جنسية أجنبية لجمهورية الدومينيكان، رغم خسارته نحو 25 ألف دولار، بعدما علم أن مشاركته في حملة إعلانية ستمنحه الجنسية، مشدداً على تمسكه بهويته المصرية ورفضه حمل أي جنسية أخرى.



موقف لا ينساه

وفي جانب آخر من اللقاء، استعاد بيومي فؤاد ذكرى موقف إنساني جمعه بالفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، موضحاً أنها بادرت بالاتصال به خلال فترة عصيبة كان يمر بها، مؤكداً أن كلماتها كان لها أثر كبير في تخفيف ما كان يشعر به، واصفاً تلك المكالمة بأنها من المواقف التي بقيت عالقة في ذاكرته.

أعمال منتظرة

وعلى جانب آخر، يستعد بيومي فؤاد لاستقبال طرح فيلمه الجديد «ابن مين فيهم»، الذي يجمعه بنخبة من النجوم منهم ليلى علوي، وبدرية طلبة، وهالة فاخر، وإيمان السيد، وويزو وآخرون، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.