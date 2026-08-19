كشف الفنان المصري محمد إمام الملامح الأولى لأحدث أعماله السينمائية «شمس الزناتي – أيام الشقاوة»، بعدما شارك جمهوره صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، ظهر خلالها باللوك الخاص بالشخصية الذي يجسدها في الفيلم.

أول ظهور من الكواليس

وأرفق محمد إمام الصورة بتعليق أعلن خلاله انطلاق رحلته مع العمل، مؤكدًا أن الفيلم من المقرر عرضه في دور السينما حول العالم خلال عام 2027 وسط حالة من الترقب بين جمهوره.

نجوم العمل

ويضم الفيلم إلى جانب محمد إمام، ياسمين رئيس وباسم سمرة ومحمد ثروت ومحمود عبد المغني وخالد أنور وأحمد خالد صالح وأحمد عبد الحميد، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج محمد الرشيدي.

تفاصيل القصة

وتتمحور أحداث الفيلم قبل 15 عامًا من وقائع «شمس الزناتي» الذي قدمه عادل إمام عام 1991، ليتناول مرحلة مختلفة من الحكاية، ويرصد بدايات الشخصيات وتفاصيل تكوين الفرقة التي ارتبط بها الجمهور في الفيلم الأصلي.

تعاون متكرر

ويشهد فيلم شمس الزناتي تعاون النجم محمد إمام مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم «لص بغداد»، الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاُ وقت عرضه في صالات السينما.

وشارك الفيلم في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار ومن ضيوف الشرف أبرزهم أحمد رزق وآخرون.



أحدث أعماله

وعلى النطاق الاخر، ينافس محمد إمام بالوقت الحالي في دور العرض السينمائية بفيلم «صقر وكناريا»، الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، ويجمع العمل كلا من شيكو، يسرا اللوزي، انتصار، يارا السكري، خالد الصاوي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله.