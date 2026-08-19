فاجأ الفنان التونسي ظافر العابدين جمهوره بظهوره خلال تلقيه العلاج إثر إصابة تعرضت لها قدمه، وذلك عبر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها على حسابه بمنصة «إنستغرام».

ظهور بالعكاز

وظهر الفنان في إحدى اللقطات مستندًا إلى عكاز، بينما بدت قدمه مثبتة، حيث وثقت المقاطع جانبًا من الإجراءات الطبية التي خضع لها عقب الإصابة.

رسالة ظافر

ولقيت الصور اهتمامًا كبيرًا من جمهوره، معبرين عن قلقهم بشأن إصابته وحرصوا على توجيه رسائل مؤازرة له، متمنين أن تمر فترة العلاج بسلام ويستعيد عافيته ويعود إلى أعماله ونشاطاته قريبًا.

واختار ظافر التعليق على ظهوره برسالة مقتضبة، كتب فيها: «الحمد لله على كل شيء»، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول كيفية وقوع الإصابة أو مدة فترة العلاج.

أحدث أعماله

ويعد مسلسل «ممكن» أحدث أعمال ظافر العابدين، حيث جمعه بالفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في عمل حقق تفاعلًا واسعًا ونسب مشاهدة مرتفعة، وشاركهما البطولة عدد من الفنانين من بينهم زينة مكي وألان سعادة وأنجو ريحان.

المسلسل جاء من تأليف مجدي أمين ومنى الشيمي، وتولى أمين درة مهمة الإخراج، بينما تولى صادق الصباح إنتاجه، إلى جانب مشاركة مجموعة من الفنانين وضيوف الشرف.

وعلى مستوى السينما، كان آخر ظهور لظافر العابدين من خلال فيلم «السلم والثعبان 2 – لعب عيال»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال وماجد المصري وحاتم صلاح، من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.