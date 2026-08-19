ألبوم شتوي بطابع عاطفي.. رابح صقر يثير الحماس حول ألبومه الجديد

يستعد الفنان السعودي رابح صقر للعودة إلى الساحة الغنائية بعمل جديد، وبدأ التمهيد لألبومه المقبل بطريقة مختلفة، بعدما نشر عبر حسابه على منصة (إكس) كلمات من إحدى أغنياته الجديدة، دون الكشف عن اسمها أو تفاصيل طرحها.

وأرفق رابح صقر تفاصيل ألبومه الغنائي برسالة أكد فيها أن «جديده سيطرح إلى الجمهور خلال فصل الشتاء»، ما فتح باب التكهنات بين متابعيه حول طبيعة الألبوم والأعمال التي يتضمنها.

حمّس الفنان السعودي جمهوره للألبوم، مؤكداً أنه يضم أعمالًا مقبلة تلبّي أذواق محبيه، معربًا عن ثقته في أن يجد الجمهور فيه ما ينتظره من كلمات تحمل طابعًا عاطفيًا.

وسجل رابح صقر حضورًا قويًا بأغنيته (ضيقوا صدري)، التي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور، وحققت انتشارًا ملحوظًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي منذ طرحها.

وحملت الأغنية توقيع الأماني في كتابة الكلمات، بينما وضع عبدالله المناعي اللحن، وتولى سيروس التوزيع بمشاركة تامر فيظي في الوتريات، فيما أنجز جاسم محمد عمليتي المكساج والماسترينغ.