ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، 14.11 نقطة ليقفل عند مستوى 10,925.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 201 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وكيمانول، وتبوك الزراعية، ورتال، ورعاية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أماك، ومرافق، ولوبريف، والعزيزية ريت، ورسن الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.35%. فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وبترو رابغ، والكثيري، وأرامكو السعودية، وسينومي ريتيل هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، والأهلي، والبحري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 10.37 نقاط ليقفل عند مستوى 215,73.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.7 مليون سهم.