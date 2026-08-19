كشف تقرير شركة الراجحي المالية عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.1 نقطة، مؤكداً استمرار توسع القطاع الخاص السعودي، إذ بلغ مؤشر الراجحي المالية للإنشاءات 55.2 نقطة، ليحقق ثاني أعلى قراءة له هذا العام.



وأوضحت الشركة ارتفاع الإيرادات الحكومية في الربع الثاني بنسبة 12.3% على أساس سنوي لتصل إلى 339 مليار ريال، وبلغ إنتاج النفط 7.4 مليون برميل يومياً، فيما استقر برنت عند 90.1 دولاراً بنهاية يوليو.



زخم مستمر



وبحسب التقرير، سجل مؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي 55.2 نقطة في يوليو، ليحقق ثاني أعلى قراءة له هذا العام، مدفوعاً بالزخم المستمر في جميع القطاعات وتصدرت البنية التحتية النمو حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ بداية العام عند 56.9 نقطة، في حين توسعت الأنشطة السكنية بوتيرة قوية بلغت 56.0 نقطة، وحافظت الأنشطة غير السكنية على نمو عند 53.4 نقطة.



وتعكس بيانات الراجحي المالية لشهر يوليو تحسناً في الطلب وثقة الأعمال، إذ ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر عند 59.3 نقطة.



وتحسنت توقعات النشاط المستقبلي، حيث بلغ مؤشر توقعات الأشهر الثلاثة القادمة 62.3 نقطة، وارتفع مؤشر توقعات الأشهر الـ12 القادمة إلى ذروة بلغت 71.8 نقطة.



3.9 % ارتفاع لصادرات السلع



وأفادت بيانات الراجحي أن صادرات السلع ارتفعت بنسبة 3.9% على أساس سنوي لتصل إلى 93.78 مليار ريال في مايو 2026، بينما انخفضت الواردات بنسبة 19.5% لتصل إلى 67.76 مليار ريال. وارتفع الفائض التجاري بأكثر من أربعة أضعاف ليصل إلى 26.02 مليار ريال في مايو.



وارتفع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليصل إلى 339 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026، وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة "، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 2.5%. وفي الوقت نفسه، قفز إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 11.0% على أساس سنوي، ليصل إلى 373 مليار ريال.