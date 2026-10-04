أعلن المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات المناخية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026م تشير إلى فرص لهطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة خلال أكتوبر ومعظم مناطقها خلال نوفمبر، فيما تكون حول المعدل على أغلب المناطق خلال ديسمبر، بالتزامن مع ارتفاع متوقع في متوسط درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة.



وبيّن المركز أن شهر أكتوبر يُتوقع أن يشهد هطول أمطار أعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة وسواحل البحر الأحمر والخليج العربي، بفرصة حدوث تصل إلى 80%، وتتراوح الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وقد تصل إلى غزيرة جدًا على مناطق تبوك، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، والجوف، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية، والرياض ما عدا الجنوب، إضافة إلى غرب نجران، مشيرًا إلى أن الأمطار خلال أكتوبر قد تصل إلى شديدة الغزارة على مناطق مكة المكرمة، وجازان، والمنطقة الشرقية، باستثناء جنوب المنطقة الشرقية.



أمطار غزيرة إلى غزيرة جداً



وفي شهر نوفمبر، توقع المركز هطول أمطار أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، بنسبة احتمال تصل إلى 75%، وقد تتراوح من غزيرة إلى غزيرة جدًا، وتشمل مناطق مكة المكرمة، والرياض، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والمنطقة الشرقية، إضافة إلى القصيم ما عدا الغرب، وحائل ما عدا جنوب غربها، وشمال وجنوب المدينة المنورة.



أما خلال شهر ديسمبر، فتشير التوقعات إلى هطول أمطار حول المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة، مع فرص لهطول أمطار أعلى من المعدل على أجزاء من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة، بنسبة احتمال تتراوح بين 40 و50%، وتتراوح شدتها من غزيرة إلى غزيرة جدًا.



ارتفاع الحرارة السطحية



وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضح المركز أن التوقعات الاحتمالية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر تشير إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة، مبينًا أن أقصى الارتفاعات المتوقعة تتركز على أجزاء من جنوب شرق مكة المكرمة، وشرق الباحة، وعسير ما عدا الغرب، وشمال شرق جازان، ونجران ما عدا الشرق، وجنوب وجنوب غرب المنطقة الشرقية، إضافة إلى جنوب الرياض.



وأشار المركز إلى أن الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة خلال أكتوبر تصل إلى 3 درجات مئوية، ثم تنخفض تدريجيًا إلى 2.5 درجة مئوية في نوفمبر، و1.5 درجة مئوية في ديسمبر.