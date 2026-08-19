ينهي مدرب فريق الاتحاد ينز فيسينغ مخططاته الفنية لمواجهة القادسية (الجمعة) القادم، الساعة 9:00 مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام)، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري المدرب فيسينغ مناورة كروية ختامية غداً (الخميس) سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة القادمة.



وسيعوض المدافع حسن كادش غياب زميله دانيلو بيريرا الذي تم إيقافه لمباراة واحدة، إثر حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الخلود الماضي.



ويطمح المدرب الاتحادي فيسينغ لتحقيق فريقه الفوز على القادسية وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار في دوري روشن.



يذكر أن فريق القادسية نجح في الموسم الماضي من الانتصار على نظيره الاتحاد في الدور الأول 1/2، والدور الثاني 1/5 في مباراتي الدوري.