حالة من الغضب اجتاحت جماهير نادي الاتفاق بعد الخروج المبكر من دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر الخسارة بهدف دون رد أمام الجبلين.



هجوم جماهيري على الإدارة واللاعبين



شنت الجماهير الاتفاقية هجوماً لاذعاً على إدارة النادي واللاعبين عقب الخروج «المر» من مسابقة كأس الملك.



وتعالت الأصوات المطالبة برحيل إدارة النادي برئاسة سامر المسحل، في ظل المستويات السيئة التي يقدمها الفريق للموسم الثاني على التوالي.



كما طالت الانتقادات لاعبي الفريق الذين لم يظهروا بالمستوى المطلوب أمام الجبلين، وهو ما تسبب في توديع البطولة مبكراً.



باباس: تأثرنا بضغط المباريات



من جهته، أبدى المدرب الأسترالي آرثر باباس أسفه لخروج الفريق من البطولة، قائلاً:



«الاتفاق لم يقدم المستوى المطلوب خلال مجريات الشوط الأول»، وأضاف:«تأثرنا بخوض مباراة قبل يومين في أجواء صعبة، وفي الشوط الثاني كانت رغبتنا أكبر، وصنعنا عدداً من الفرص لكننا لم نستغلها».



وختم باباس حديثه بالتأكيد على التركيز في القادم: «أمامنا منافسات قوية في دوري روشن وسوف نسعى جاهدين للظهور بشكل مختلف في قادم الأيام».