جائزة السعودية للتصوير.. منصة تبرز الإبداع السعودي في المحافل الدولية

في التاسع عشر من أغسطس من كل عام، يقف العالم أمام عدسة صغيرة استطاعت أن تغيّر طريقة رؤيته للأشياء. ففي اليوم العالمي للتصوير، لا يُحتفى بالصورة كأداة تقنية فحسب، بل كذاكرة تحفظ اللحظة، وكنافذة تلتقط ملامح التغيّر وتعيد سردها للأجيال.

الصورة ليست مجرد لقطة؛ إنها وثيقة حياة، وجسر يصل الماضي بالحاضر، ويمنح التفاصيل صوتًا لا يشيخ.

وفي المملكة العربية السعودية، تحوّل التصوير، خلال السنوات الأخيرة، إلى لغة إبداعية تعكس التحول الثقافي الذي تعيشه البلاد. ومع انطلاق رؤية السعودية 2030، أصبح التصوير جزءًا من صناعة متنامية تدعم السياحة والترفيه والثقافة، وتفتح أمام المصورين السعوديين أبواب المنافسة العالمية. فالتنوع الجغرافي الهائل -من جبال العلا الشاهقة، إلى شواطئ البحر الأحمر البكر، مرورًا بطبيعة عسير الخضراء ومباني الدرعية الطينية- منح العدسة السعودية مادة لا تنضب، وجعل المملكة واحدة من أكثر البيئات إلهامًا للمصورين.

ولم يعد المصور السعودي يكتفي بتوثيق الداخل، بل أصبح سفيرًا بصريًا يحمل ثقافة بلاده إلى العالم، ويشارك في مسابقات دولية مرموقة، محققًا حضورًا لافتًا في تصوير الطبيعة والتوثيق البصري. ومع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، نجحت العدسة السعودية في إعادة تشكيل الصورة الذهنية عن المملكة، مقدمةً وجهًا نابضًا بالحياة والإبداع.

وتواصل هيئة الفنون البصرية دورها في بناء مشهد فني متكامل، عبر برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الممارسين وتطوير البنية التحتية لقطاع الفنون البصرية، واستحداث فرص محلية ودولية للمواهب السعودية. فالهيئة تعمل على خلق بيئة فنية حيوية تتيح التعاون والإنتاج والابتكار، وتدعم تنوع الممارسات الفنية من الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي إلى الفنون الرقمية والوسائط المتعددة.

وتؤكد الهيئة أن الفنون البصرية ليست مجرد ممارسة جمالية، بل عنصر أساسي في تشكيل الثقافة السعودية، بما تحمله من قيم تعبيرية وفكرية. ومن بين جهودها في دعم التصوير الفوتوغرافي، تأتي جائزة المملكة للتصوير الفوتوغرافي التي تحتفي بالمصورين والمصورات وتمنحهم منصة تعزز حضورهم في المشهد الإبداعي.

وتستند الهيئة في عملها إلى ركائز إستراتيجية تشمل دعم الابتكار، وتنمية المواهب مدى الحياة، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الفرص، وتعزيز التواصل مع المهتمين بالفنون البصرية، بما يضمن استدامة القطاع وتطوره على المدى البعيد.

وفي هذا اليوم العالمي للتصوير، تتجدد رسالة العدسة: أن الصورة ليست مجرد توثيق، بل حكاية تُروى، وذاكرة تُحفظ، ولغة تتجاوز الكلمات لتقول ما يعجز عنه الكلام.