باسكال مشعلاني: «التنمر دفعني للتفكير في اعتزال الغناء»

كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني تفاصيل مفاجأة عن حياتها، متحدثة للمرة الأولى عن أزمات تركت أثراً كبيراً في مسيرتها، إلى جانب الرد على عدد من القضايا التي أثيرت حولها خلال السنوات الماضية.

أزمة نفسية

تحدثت باسكال في تصريحات تلفزيونية عن التأثير النفسي الذي خلفته الانتقادات وحملات التنمر التي تعرضت لها، مؤكدة أنها مرت بمرحلة صعبة جعلتها تفكر في الاعتزال والابتعاد عن الوسط الفني، قبل أن تتمسك بمواصلة مشوارها.

وقالت باسكال خلال حديثها: «خسارتي كانت كتير كبيرة، وأنا تعرضت للتنمر، أنا بحب نفسي، وأنا من جوه طفلة، وكنت سأعتزل».



رداً على الجدل

كما علقت الفنانة اللبنانية على ما أثير سابقاً بشأن الغناء للرئيس السوري السابق بشار الأسد، موضحة أن الأمر اقتصر على تلقيها طلباً بهذا الشأن في ذلك الوقت دون أن تكشف تفاصيل إضافية، إلى جانب حديثها عن موقفها من الحروب وأهمية ترسيخ قيم السلام.

أعمالها الفنية

في سياق نشاطها الفني، أهدت باسكال مشعلاني جمهورها عملاً روحانياً جديداً بعنوان «يا عدرا يا غفورة»، الذي أصبح متاحاً عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» إلى جانب المنصات الموسيقية المختلفة.

وجاءت الترنيمة من كلمات مايك صافي، وألحان ملحم أبو شديد، فيما أشرف جوزيف كرم على الهندسة الصوتية وعمليات الميكس والماستر، بينما تولى حبيب الشعار إخراج الفيديو كليب.