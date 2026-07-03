استيقظ الوسط الفني والرياضي المصري اليوم (الجمعة) على نبأ فاجعة أليمة وصادمة، بعدما شهد فرع نادي «وادي دجلة» بمدينة 6 أكتوبر حادثة غرق مروعة لمنتج سينمائي معروف، إثر تعرضه لإصابة خطيرة أدت لتوقف عضلة قلبه ومفارقته الحياة، وسط حالة من الاستنفار الأمني والطبي لإنقاذه.

الأجهزة الأمنية بالجيزة انتقلت على الفور إلى مكان الحادثة لفك غموض الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بإدارة قطاع أكتوبر إخطاراً عاجلاً يفيد بوجود حالة غرق داخل حمام السباحة التابع لنادي وادي دجلة الواقع على طريق الواحات.

وبالفحص المبدئي ورصد التحريات الأولية، تبين أن الضحية هو المنتج السينمائي الشهير ياسر صبحي (50 عاماً). وتشير المعلومات إلى أن المنتج ارتطمت رأسه بقوة بجسم حمام السباحة أثناء تواجده بالمياه، مما أسفر عن فقدانه للوعي فوراً وغرقه، الأمر الذي أدى إلى توقف عضلة قلبه تماماً في قاع المسبح قبل انتشاله.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة، وتم نقل المنتج السينمائي في حالة حرجة إلى مستشفى «دار الفؤاد» بأكتوبر، حيث تم إدخاله فوراً إلى غرفة العناية المركزة، وفشلت المحاولات الطبية المستميتة لإنعاش قلبه وصعقه كهربائياً لإعادته للحياة، لتعلن إدارة المستشفى نبأ وفاته.

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحقيقات مكثفة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتجري حالياً جهات التحقيق سماع أقوال شهود العيان من رواد النادي والمنقذين (Lifeguards) المتواجدين على حمام السباحة، لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الارتطام، أم أنه قضاء وقدر بسبب اختلال توازنه.