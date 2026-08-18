أظهرت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون من جامعة أولو في فنلندا، أن تناول القهوة باستمرار يسهم في تقليل الدهون في الجسم والمساعدة على الرشاقة.

الدراسة شملت أكثر من 2200 شخص

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن الدراسة شملت أكثر من 2200 شخص، أجابوا عن استبيانات حول نظامهم الغذائي، ونشاطهم البدني، وحالتهم الصحية، والأدوية التي يتناولونها، وعاداتهم اليومية، ومن بينها كمية القهوة التي يشربونها، التي راوحت بين عدم تناول القهوة نهائياً وشرب خمسة أكواب أو أكثر يومياً.

قياس الدهون والكتلة العضلية

وبعد صيام المشاركين طوال الليل والامتناع عن تناول القهوة، قاس الباحثون نسبة الدهون والكتلة العضلية، كما جمعوا عينات دم واختبروا طريقة تعامل أجسامهم مع السكر على مدار ساعتين.

كتلة عضلية أعلى ودهون أقل

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من القهوة كانت لديهم كتلة عضلية هيكلية أعلى، ونسبة أقل من الدهون الكلية، ودهون حشوية أقل، وهي الدهون المتراكمة حول الأعضاء الداخلية وترتبط بعدد من المشكلات الصحية، من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية.

انخفاض مستويات 3 أحماض أمينية

كما وجد الباحثون ارتباطاً بين زيادة استهلاك القهوة وانخفاض مستويات ثلاثة أحماض أمينية أساسية، هي الليوسين والإيزوليوسين والفالين، فيما ترتبط المستويات المرتفعة لهذه الأحماض بمقاومة الإنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

اختلاف النتائج بين الرجال والنساء

لكن الباحثين رصدوا بعض الاختلافات في النتائج بين الرجال والنساء، إذ ارتبط تناول القهوة لدى الرجال بانخفاض مستويات الإنسولين أثناء الصيام وانخفاض مستويات الإنسولين عموماً، بينما كانت الروابط بين القهوة وتنظيم سكر الدم أضعف وأقل وضوحاً لدى النساء.