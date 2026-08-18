حيّا مجلس الدفاع الوطني اليمني، خلال اجتماعه أمس (الإثنين) برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، أبناء الشعب اليمني، وما يظهرونه من التفاف واسع حول مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأمن، في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ البلاد.

إشادة بأداء القوات المسلحة

وأعرب المجلس عن اعتزازه الكبير بأداء القوات المسلحة، وما أظهرته من كفاءة وانضباط وجاهزية في حماية المواطنين والمنشآت السيادية والحيوية، مشيداً على نحو خاص بالعمليات النوعية لسلاح الجو المسيّر، وضرباته الدقيقة والموجعة ضد القدرات والمواقع العسكرية للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي.

مناقشة الأوضاع الميدانية والهجمات الحوثية

ووقف الاجتماع، بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني، أمام الأوضاع الميدانية والهجمات الإرهابية التي تشنها المليشيات الحوثية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة على المنشآت السيادية والأعيان المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين، وما أسفرت عنه من سقوط شهداء وجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وأشاد مجلس الدفاع الوطني بالكفاءة العالية التي أظهرتها القوات المسلحة في مختلف الجبهات والمحاور، وما قدمته من نموذج مشرّف في الثبات والانضباط والجاهزية، وقدرتها على امتصاص هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية، وإفشال مخططاتها التخريبية، وتكبيدها خسائر موجعة في الأفراد والعتاد.

إشادة بأداء القوات في مأرب والساحل الغربي

ونوّه المجلس، على وجه الخصوص، بالأداء والملاحم البطولية للقوات المسلحة في جبهات مأرب والساحل الغربي من محافظة تعز، وما أظهرته من يقظة واقتدار في ردع التصعيد الحوثي وحماية المواطنين والمواقع والمنشآت الحيوية.

وأكد أن استهداف المليشيات مخيمات النازحين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية لن يضيف أي مكسب على الأرض لهذه المليشيات، ولن ينال من عزيمة القوات المسلحة وإرادتها الصلبة في إنهاء الانقلاب.

دعوة لحماية الأبناء من حملات التجنيد

وفي هذا السياق، أشاد مجلس الدفاع الوطني بالوعي المتنامي لأبناء القبائل والشخصيات الاجتماعية، ومواقفهم المسؤولة في رفض دعوات التعبئة والتحشيد التي تطلقها المليشيات الحوثية.

ودعا المشايخ والوجهاء والأعيان وأولياء الأمور إلى حماية أبنائهم من حملات التجنيد، وعدم الزج بهم في معارك عبثية ومحارق موت لا تخدم مصالح الشعب اليمني وأولوياته الوطنية.

تثمين جهود لجنة إدارة الأزمات

كما أثنى مجلس الدفاع الوطني على جهود لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وما أنجزه فريقها الحكومي من خطط وإجراءات لضمان جاهزية مؤسسات الدولة، وقدرتها على حماية المواطنين والمحافظة على انتظام الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.

ووجّه المجلس الحكومة والسلطات المحلية والجهات المعنية بسرعة حصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الحوثية الإرهابية، وإعادة تأهيل المنشآت والمرافق العامة والخدمية المتضررة، فضلاً عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى، والعناية بأسر الشهداء الذين سقطوا جراء تلك الاعتداءات في مختلف المحافظات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية على المواطنين.

رفع الجاهزية وتعزيز الحماية

وشدد مجلس الدفاع الوطني على إبقاء حالة الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الجبهات والمحاور عند أعلى مستوياتها، وتعزيز منظومة الإنذار المبكر، ورفع مستوى حماية المنشآت الحيوية والسيادية والأعيان المدنية.

كما أمر بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي ضد مصادر التهديد، بالتنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات العسكرية، وتكثيف العمل الاستخباراتي والأمني لملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد والدعم الداخلي للمليشيات، وربط هذه الجهود بمسار قضائي سريع وفعّال، بما يعزز تكامل أدوات الدولة العسكرية والأمنية والقانونية في مواجهة التهديدات الإرهابية.

تقدير الدور السعودي

وجدد المجلس تقديره العالي للدور الريادي للمملكة العربية السعودية، وما تقدمه من دعم ثابت للشعب اليمني وقيادته السياسية على المستويات كافة، إضافة إلى دورها القيادي في تعزيز أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وقيادة جهود التحالفات الإقليمية والدولية لمواجهة مصادر التهديد والإرهاب، وحماية أمن الملاحة والممرات المائية الدولية.

دعوة إلى إجراءات دولية أكثر فاعلية

إلى ذلك، أشاد مجلس الدفاع الوطني بوحدة المجتمع الدولي ومواقفه الواضحة في تحميل المليشيات الحوثية مسؤولية التصعيد وتهديد أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية، مؤكداً أهمية ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات أكثر فاعلية لردع المليشيات وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.