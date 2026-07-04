فيما يعقد قادة شمال الأطلسي (الناتو) قمتهم في تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من انتقاداته لحلف «الناتو» خلال اليومين الماضيين.

وكرر ترمب التأكيد على أن الناتو لم يجلب فائدة كبيرة إلى بلاده، على الرغم من تحملها عبء النفقات الأعلى على الإطلاق بين جميع الدول.

وتتخوف الدول الأعضاء في حلف الناتو من اتخاذ إدارة ترمب خطوات إضافية في سحب المزيد من القوات الأمريكية من أوروبا.

من جهته، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع قوله: إن واشنطن ستخفض عدد مقاتلاتها المُخصصة للناتو بمقدار الثلث، ليصل إلى 99 طائرة، كما ستُخفض عدد الطائرات المسيّرة إلى النصف ليبلغ 12 طائرة.

ويتوقع أن يتراجع عدد طائرات التَّزوُّد بالوقود إلى 63 طائرة، والقاذفات الإستراتيجية إلى النصف، والأمر عينه ينطبق على المدمرات التي ستتراجع إلى النصف (9 مدمرات).

في حين ستخصص البحرية الأمريكية حاملة طائرات واحدة، بينما ستسحب الغواصة الوحيدة القادرة على حمل صواريخ كروز.

وأعرب وزير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر عن شكوكه في استمرار الولايات المتحدة تحت قيادة ترمب ضمن الحلف الأطلسي. وقال فيشر /78 عاما/ في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية: الأمريكيون في طريقهم إلى الخروج، داعياً إلى أن يواصل الحلفاء المتبقون عمل التحالف من دون أمريكا في حال حدوث ذلك، وأن يقيموا مظلة ردع نووي بالاعتماد على الأسلحة النووية لكل من فرنسا وبريطانيا.

ومن المقرر أن يعقد قادة الناتو قمة في العاصمة التركية اعتباراً من يوم الثلاثاء، على أن يحضرها ترمب في زيارة ستكون الأولى له إلى أنقرة.