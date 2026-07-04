في فاجعة مروعة هزت شمال غربي تركيا في ساعة مبكرة من فجر اليوم (السبت)، تحولت ليلة هادئة إلى كابوس حقيقي إثر انفجار عنيف ناجم عن تمديدات الغاز الطبيعي داخل شقة سكنية بالطابق السادس. الانفجار لم يخلف ضحايا ومصابين فحسب، بل أسفر عن مشاهد صادمة وحابسة للأنفاس اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي فور وقوعها.

المشهد الأكثر رعباً وصدمة أظهر شخصين ممددين على الأرض أسفل المبنى السكني، إذ تبين أن شدة ضغط الانفجار كانت من القوة بمكان بحيث أدت إلى انهيار جدران الشقة بالكامل في الطابق السادس، وقذفت الضحيتين من هذا الارتفاع الشاهق ليلقيا حتفهما في الحال على الرصيف.

وانتشرت حالة من الذعر الهستيري الصاخب وسط عويل السكان الذين هرعوا إلى الشوارع في الظلام، بينما كانت النيران وأعمدة الدخان تتصاعد من قمة المبنى المنكوب.

وتسببت الواقعة التي شهدتها محافظة «تيكيرداغ» التركية في أضرار مادية جسيمة جعلت المنطقة المحيطة تبدو وكأنها تعرضت لقصف عسكري، إذ شملت آثار الدمار النقاط التالية:

تدمير الواجهة: انهيار وتطاير كامل لواجهة المبنى السكني بالطابق السادس.

سحق السيارات: تضرر وتكسير عدد كبير من السيارات المتوقفة أسفل المبنى نتيجة تساقط الكتل الخرسانية والركام عليها.

الحطام المتطاير: تحول الشارع إلى حقل من الزجاج المهشم والشظايا المعدنية التي انتشرت في محيط مئات الأمتار.

وفور الإبلاغ عن الكارثة هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وفرضت السلطات طوقاً أمنياً مشدداً، وبدأت المساعي لتفقد الهيكل الإنشائي للمبنى لضمان عدم انهياره.

وحتى الآن، أسفرت الحصيلة الرسمية عن مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة لم تتضح مستجداتها الطبية بعد، في حين باشرت الجهات المختصة تحقيقات موسعة لفك لغز الانفجار ومعرفة المتسبب في تسريب شبكة الغاز الطبيعي المخصصة للتدفئة والطهي داخل الشقة المنكوبة.