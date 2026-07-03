شهدت منطقة دار السلام بالقاهرة جريمة بشعة صدمت الشارع المصري، بعدما أقدم شاب على التخطيط للتخلص من زوجته الثانية وجنينها الذي لم يخرج للدنيا بعد، خوفاً من اكتشاف زوجته الأولى لأمر زواجه السري، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة لتكشف تفاصيل خطة شيطانية كادت تنهي حياة الأم.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافه التفصيلي بارتكاب هذه الكارثة تفادياً لـ«خراب بيته الأول».

وبدأ الكابوس عندما زفت الزوجة الثانية مفاجأة لزوجها وأخبرته بأنها حامل في شهرها الأول. وبدلاً من أن يغمره الفرح، تملّك الرعب من الزوج خوفاً من علم زوجته الأولى، فقرر التخلص من المأزق بطريقة مرعبة.

وادعى الزوج رغبته في الترفيه عن زوجته ودعاها للتنزه، وخلال اللقاء، اشترى لها كوباً من العصير ودسّ فيه «مادة سامة» قاتلة دون أن تلاحظ، ثم تركها تتناول المشروب الميت وغادر المكان.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً عاجلاً من المستشفى العام يفيد بوفاة جنين داخل أحشاء سيدة، وإصابة الأم بحالة تسمم حاد وهبوط في الدورة الدموية ومصارعتها للموت.

ونجحت الطواقم الطبية في إنقاذ حياة الزوجة بأعجوبة بعد تقديم إسعافات مكثفة وغسيل معوي سريع، إلا أن السم كان قد نال من الجنين تماماً وتسبب في وفاته فوراً.

فور تلقي البلاغ، شكّلت مباحث القاهرة فريق بحث مكثف، وقام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان اللقاء الأخير بين الزوجين. ورصدت الكاميرات اللحظات الغادرة التي قام فيها الزوج بوضع السم في العصير وتقديمه بدم بارد لزوجته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته بالأدلة الفنية واللقطات المصورة انهار تماماً واعترف بالجريمة، لتبدأ النيابة محاكمته بتهمة الشروع في قتل زوجته وإنهاء حياة جنينها عمداً.