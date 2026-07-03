عاش سكان أحد الأحياء السكنية بمدينة «إينيغول» شمال غرب تركيا، لحظات رعب حقيقية حبست الأنفاس، إثر تحول سيارة متوقفة فجأة إلى «قنبلة موقوتة» تنفجر بشكل متلاحق وسط المنازل، بعدما اندلعت النيران في حمولتها السرية التي تحتوي على آلاف الولاعات المشتعلة!

الحادثة التي وقعت في وضح النهار حوّل هدوء الحي السكني إلى ساحة حرب مصغرة، توالت فيها الانفجارات المرعبة لتثير ذهول وفزع الجميع.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات صادمة لألسنة اللهب وهي تلتهم السيارة، تلتها مئات الانفجارات الصغيرة المتتالية الناتجة عن تطاير وضغط الولاعات المحترقة.

المشهد المرعب دفع بعض السكان لتوثيق الكارثة بهواتفهم من الشرفات، بينما سارع أحد الأشخاص الشجعان محاولاً إخماد الحريق بمطفأة يد صغيرة دون جدوى. وفي لقطة تحبس الأنفاس، جازف رجل آخر بحياته وتقدم وسط الانفجارات ليركب سيارته المتوقفة بجوار الحريق، ويبعدها بأقصى سرعة قبل أن تطالها النيران وتحدث كارثة أكبر.

وهرعت قوات الإطفاء والدفاع المدني التركي إلى موقع البلاغ تحت غطاء من الحذر بسبب تطاير المقذوفات النارية، ونجح رجال الإطفاء في محاصرة الحريق وإخماده تماماً، لكن بعد أن تحولت السيارة بالكامل إلى مجرد هيكل حديدي متفحم بفعل شدة الانفجارات.

وأكدت التقارير الأمنية المحلية أن العناية الإلهية أنقذت الحي من مجزرة، حيث انتهت الحادثة دون أي إصابات بشرية بسبب تواجد السائق بعيداً عن السيارة وقت اشتعالها، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً موسعاً لكشف اللغز وراء اندلاع الحريق المفاجئ.