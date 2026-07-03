«سكني» تطلق المزاد الإلكتروني لبيع 139 أرضًا سكنية مطورة في الربيعية

أطلقت سكني المزاد الإلكتروني لبيع 139 أرضًا سكنية مطورة في مركز الربيعية بمنطقة القصيم، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير حلول رقمية متكاملة تسهّل تملك العقارات، وتعزز تجربة المستخدمين عبر خدمات إلكترونية موثوقة وشفافة.

وينطلق المزاد عبر منصة سكني يوم الأحد 5 يوليو 2026 عند الساعة 10:00 صباحًا، ويستمر حتى الخميس 9 يوليو 2026 الساعة 4:00 مساءً، بما يتيح للراغبين في الشراء المشاركة إلكترونيًا بكل يسر وسهولة. ويضم المزاد مجموعة متنوعة من الأراضي السكنية المطورة بمساحات ومواقع مختلفة في مركز الربيعية في منطقة القصيم، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح الباحثين عن التملك والاستثمار العقاري، ويوفر خيارات متنوعة ضمن بيئة رقمية متكاملة.



وأكد الرئيس التنفيذي لسكني، المهندس وليد الحركان، أن المزادات الإلكترونية تمثل إحدى الركائز التي تعتمد عليها سكني في تطوير تجربة التملك العقاري، من خلال توفير حلول رقمية متكاملة ترفع مستوى الكفاءة والشفافية، وتسهل وصول الأفراد إلى الفرص العقارية بكل موثوقية. وأضاف: «نعمل في سكني على بناء تجربة عقارية رقمية شاملة تمكّن المستخدم من إتمام مختلف رحلته العقارية من مكان واحد، وتأتي المزادات الإلكترونية امتدادًا لهذا التوجه، عبر إتاحة خيارات عقارية متنوعة وإجراءات رقمية سهلة وشفافة، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق العقارية ودعم مستهدفات التحول الرقمي في القطاع».



وتتم جميع إجراءات المشاركة والمزايدة إلكترونيًا عبر منصة سكني:https://sakani.sa/app/auction-projects/1879، بدءًا من شحن المحفظة الإلكترونية، مرورًا بتقديم العطاءات، وحتى استكمال إجراءات الترسية والسداد وفق الضوابط المنظمة للمزاد، بما يعزز مستويات الشفافية والموثوقية، ويوفر تجربة رقمية متكاملة للمشاركين.

ويأتي هذا المزاد امتدادًا لدور سكني باعتبارها المنصة الشاملة لكل ما يتعلق بالعقار في مكان واحد، عبر تقديم خدمات وحلول رقمية مبتكرة تسهم في توسيع الخيارات العقارية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى الفرص العقارية بسهولة، بما يعزز كفاءة السوق ويرتقي بتجربة التملك والاستثمار.