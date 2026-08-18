ارتفع عجز ميزان التجارة الخارجية في إسبانيا خلال يونيو الماضي مقارنة بالعام السابق؛ حيث ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الإسبانية اليوم أن العجز التجاري ارتفع إلى 7.7 مليارات يورو خلال يونيو الماضي مقارنة بـ3.6 مليارات يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغ العجز 8.2 مليارات دولار خلال مايو الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 5.3% على أساس سنوي في يونيو الماضي، بعد انخفاض بنسبة 0.9% خلال مايو الماضي، بينما ارتفعت نسبة نمو الواردات السنوية من 14.4% إلى 15.7%.

انكماش العجز

وكانت بيانات وزارة الاقتصاد الإسبانية قد أظهرت انكماش عجز التجارة الخارجية في إسبانيا خلال شهر مارس الماضي مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

وانخفض العجز التجاري إلى 4.4 مليار يورو «5.1 مليار دولار» خلال مارس الماضي مقارنة بنحو 5.5 مليار يورو خلال نفس الشهر من العام الماضي، وكان العجز قد بلغ 3.3 مليار يورو خلال فبراير الماضي.

وارتفعت الصادرات الإسبانية بنسبة 5.1% على أساس سنوي في مارس الماضي والواردات بنسبة 1.6%.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ العجز التجاري في إسبانيا 11.7 مليار يورو مقارنة بنحو 15.1 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الصادرات الإسبانية على أساس سنوي بنسبة 0.7%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 2.5%.