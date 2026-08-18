رغم مظهره البسيط، يحمل الخوخ قيمة غذائية لافتة تجعله واحدًا من أكثر الفواكه الصيفية فائدة للصحة. فهذه الثمرة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف تُسهم في تعزيز نضارة البشرة، ودعم صحة القلب، وتحسين الهضم، إضافة إلى دورها المحتمل في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة.

وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية التي تجعل الخوخ خيارًا ذكيًا على مائدة الصيف:

1- بشرة أكثر إشراقًا



يحتوي الخوخ على فيتامين C وبيتا كاروتين، وهما عنصران يدعمان إنتاج الكولاجين ويحميان البشرة من تأثيرات الشمس، ما يمنحها مظهرًا أكثر حيوية ومرونة.

2- ترطيب طبيعي للجسم



توفّر الحبة الواحدة نحو 130 غرامًا من الماء، إلى جانب معادن وسكريات طبيعية تساعد الجسم على امتصاص السوائل بكفاءة، ما يجعل الخوخ وسيلة فعّالة لتعويض فقدان الماء في الحرّ.

3- تحسين الهضم وحركة الأمعاء



تجمع هذه الفاكهة بين الماء والألياف، إذ تحتوي الحبة الواحدة على نحو 2.2 غرام من الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتقلل احتمالات الإمساك.

4- دعم صحة القلب وتنظيم الضغط



يُعد الخوخ مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب. وتشير دراسات مخبرية إلى أن مركباته قد تُسهم في تحسين مستويات الكوليسترول.

5- خيار مثالي للباحثين عن وزن صحي



لا تتجاوز الحبة المتوسطة 50 سعرة حرارية، ما يجعل الخوخ بديلًا صحيًا للحلويات، غنيًا بالعناصر الغذائية وخاليًا من السكريات المضافة والدهون.

6- دور محتمل في الوقاية من السرطان



تُظهر أبحاث أولية أن مضادات الأكسدة والبوليفينولات في الخوخ قد تُبطئ نمو بعض الخلايا السرطانية، خصوصًا في سرطان القولون والثدي، وإن كانت هذه النتائج بحاجة إلى دراسات بشرية أوسع.

7- حماية العين من التلف



يحتوي الخوخ على اللوتين والزياكسانثين وبيتا كاروتين، وهي عناصر ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بإعتام العدسة والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

8- تعزيز المناعة



تساعد مضادات الأكسدة في الخوخ على دعم إنتاج خلايا الدم البيضاء وخفض الالتهاب، كما تشير دراسات إلى امتلاكه خصائص مضادة للبكتيريا.

9- تخفيف أعراض الحساسية



تكشف بعض الأبحاث أن مستخلصات بذور الخوخ قد تقلل إفراز الهيستامين، ما يساعد على تهدئة ردود الفعل التحسسية.

احتياطات مهمة



قد يحتاج بعض الأشخاص إلى الحد من تناول الخوخ، خصوصًا المصابين بحساسية تجاهه، أو من يتناولون مدرات البول، أو من يعانون من اضطرابات هضمية قد تتفاقم بتناول الفواكه الغنية بالألياف.