تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات (الثلاثاء)، مع ترقب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً، بحثاً عن دلائل بشأن مسار الفائدة الأمريكية.

وتتوقع شركات متخصصة في قطاع العملات المشفرة ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 30% أو أكثر خلال الشهرين القادمين؛ نظراً لانخفاض تقلبات العملة المشفرة الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية إلى مستويات تاريخية منخفضة، وذلك حسبما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

وأشار شون فاريل رئيس إستراتيجية الأصول الرقمية بإحدى الشركات في مذكرة، إلى أن تقلبات سعر البيتكوين خلال الثلاثين يوماً الماضية كانت من بين أدنى مستوياتها على الإطلاق. وأوضح أن فترات الهدوء التي شهدتها العملة المشفرة تاريخياً غالباً ما أعقبتها تحركات أكبر بكثير في الأشهر القليلة التالية.

الصناديق المتداولة

سجلت صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة أكبر تخارجات أسبوعية منذ نهاية يونيو الماضي، في إشارة إلى عودة الحذر بين المستثمرين المؤسساتيين تجاه أكبر العملات المشفرة.

وسجلت الصناديق الأمريكية الـ13 صافي تدفقات خارجة بلغ نحو 390 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بعد أن جذبت أكثر من 853 مليون دولار في الأسبوع السابق، وكانت الأعلى منذ شهر أبريل الماضي.

ويأتي التحول بالتزامن مع تداول عملة بيتكوين قرب 63 ألف دولار، بانخفاض يقارب 50% عن قمتها التاريخية المسجلة في أكتوبر الماضي.