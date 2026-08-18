زادت أسعار النفط اليوم، مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، بعد إعلان إيران أنها ستتخذ موقفا أكثر هجومية واستبعاد الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، ما عزز المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

أعلى مستوى

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.52 سنتاً أو 0.57% إلى 91.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، بعدما سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ 30 يوليو الماضي. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.70 سنتاً أو 0.83% إلى 85.20 دولار للبرميل، بعد أن زاد بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة إلى 85.37 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 يوليو الماضي.

فتح «هرمز»

وقال كبير محللي الأسواق لدى إحدى الشركات العالمية تيم ووترر: «ارتفعت أسعار النفط مع بداية الأسبوع في ظل تزايد التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية. ولا يزال التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز أمراً بعيد المنال، فيما لا تزال أعداد السفن العابرة محدودة للغاية». وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر أن خمس سفن لشحن السلع الأولية عبرت المضيق (السبت) الماضي، دون تسجيل أي سفينة (الأحد)، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع السابق.