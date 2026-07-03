توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار اليوم (بمشيئة الله)، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران، إضافة إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، ما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وفي المقابل، أشار المركز إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة.

البحر الأحمر.. أمواج متوسطة شمالًا

وأوضح التقرير أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كيلومترًا في الساعة على الجزء الشمالي، وبين 12 و35 كيلومترًا في الساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين شمالًا، ومن نصف متر إلى متر ونصف في الوسط والجنوب، فيما تكون حالة البحر متوسطة الموج في الجزء الشمالي، وخفيفة إلى متوسطة الموج في الجزأين الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي.. رياح متقلبة خلال النهار

وبيّن المركز أن الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، تتحول بعد الظهيرة إلى جنوبية شرقية ثم شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 12 و35 كيلومترًا في الساعة، فيما تهب على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و28 كيلومترًا في الساعة.

وأضاف أن ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، مع بقاء حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج شمالًا ووسطًا، وخفيفة الموج جنوبًا.