أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجربة سريرية لعلاجين لفيروس بونديبوغيو المسبب لإيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تواجه تفشيًا وبائيًا متسارعًا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي: «انطلقت اليوم التجربة السريرية الخاصة بتقييم علاجين، مع تسجيل أول مريض للمشاركة فيها».

ومن شأن هذه التجربة التي أطلقت تحت اسم «بارتنرز» أن تسمح بتقييم فعالية الجسم المضاد الوحيد والمضاد الفيروسي عند إعطائهما معًا أو كلًا على حدة.

ويتولّى المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في الكونغو الديموقراطية إدارة هذه الدراسة بدعم من مجموعة من الشركاء، بينهم منظمة الصحة العالمية.

وأشار تيدروس إلى أن المرضى الذين يشاركون في التجربة سيستفيدون من رعاية كاملة ومتابعة دقيقة، مضيفًا: سنحرص على توفير العقارين لهم إن تبيّن أنهما آمنان وفاعلان.

وفي المجموع، أحصت السلطات الكونغولية 438 وفاة و1406 إصابات، أي معدّل إماتة بنسبة 31,2%، منذ إعلان هذه الموجة السابعة عشرة من تفشّي الفيروس في 25 مايو الماضي.