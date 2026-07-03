جدّد الفنان تامر حسني، الحديث عن مشروع «الديو» الغنائي المرتقب مع الفنان سعد لمجرد، مؤكداً أن التعاون بينهما لا يزال قائماً، رغم تأجيل تنفيذه خلال الفترة الماضية بسبب ظروف حالت دون إتمامه في موعد سابق.

وأوضح تامر، خلال لقاء إعلامي، أن فكرة الأغنية المشتركة كانت مطروحة منذ فترة، وشهدت مناقشات بين الطرفين، إلا أن بعض الظروف أدت إلى تأجيل تنفيذها، مضيفاً أن تقديم «ديو» مع سعد لمجرد يظل ضمن خططه الفنية القادمة، معرباً عن أمله في خروجه إلى النور خلال الفترة القادمة.

ولم يكشف حسني، عن موعد طرح العمل أو اسمه أو فريقه الفني، مكتفياً بالتأكيد على استمرار المشروع، وهو ما أثار تفاعلاً بين جمهورهما على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن التعاون بين النجمين يُعد من أكثر المشاريع الغنائية التي ينتظرها الجمهور العربي منذ سنوات، نظراً لما يتمتعان به من جماهيرية وسجل حافل بالأعمال التي حقّقت نسب استماع ومشاهدة مرتفعة.