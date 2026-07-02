أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة الرحلات السياحية «هونديوس»، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ 25 مايو الماضي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «إن آخر شخص كان تحت المراقبة أنهى فترة الحجر الصحي، وجاءت نتيجة فحصه سلبية، وعاد إلى منزله، مما أتاح للمنظمة التابعة للأمم المتحدة الإعلان رسميًا عن انتهاء تفشي الفيروس، وتم تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة وثلاث حالات وفاة».

وأوضح جيبريسوس أنه تم تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطًا في حوالى 30 دولة خلال فترة التفشي.

وتعرض عدد من الركاب للإصابة بسلالة «أنديز» النادرة من الفيروس خلال الرحلة على متن سفينة الرحلات الفاخرة «هونديوس»، ويعّد متحور «الأنديز» السلالة الوحيدة المعروفة من فيروس هانتا القادرة على انتقال محدود بين البشر، في حين تنتقل فيروسات هانتا عادة عبر القوارض، من خلال جزيئات تنطلق من فضلاتها وتنتقل عبر انتشار الغبار.