شهد امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2026 في مصر، اليوم (الخميس)، حالة من الجدل الواسع، بعد شكاوى متكررة من صعوبة الأسئلة وطولها، إلى جانب إقدام طالبة على إنهاء حياتها وتسجيل، عدد من حالات الإغماء داخل لجان الامتحانات في عدة محافظات، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن معظم أسئلة الامتحان جاءت من النماذج الاسترشادية المنشورة على موقعها الرسمي.

وأدى صباح اليوم (الخميس) في مصر، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 النظام الجديد والقديم لشعبتي العلوم والرياضيات امتحان مادة الكيمياء بإجمالي 679180 طالبًا وطالبة، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية مادة الجغرافيا بإجمالي 191165 طالبًا وطالبة، أمام 2032 لجنة.

وفي واقعة مأساوية، لقيت طالبة مصرعها بمحافظة أسيوط بعدما ألقت بنفسها من الطابق السادس بأحد العقارات بدائرة قسم أول أسيوط، عقب خروجها من امتحان الكيمياء، وفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية.

وكان مدير أمن أسيوط اللواء وائل نصار، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام فتاة بإلقاء نفسها من أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأظهرت التحريات الأولية أن الطالبة كانت تمر بحالة نفسية سيئة عقب خروجها من الامتحان، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

شكاوى واسعة من الطلاب

وسادت حالة من الحزن والارتباك بين طلاب الشعبة العلمية بعد انتهاء الامتحان، حيث أكد عدد منهم أن الأسئلة جاءت أعلى من مستوى التوقعات، واحتوت على جزئيات غير مباشرة ومسائل احتاجت إلى وقت أطول للتفكير والحل.

وأوضح طلاب أن ضيق الوقت حال دون مراجعة الإجابات بالكامل، معتبرين أن الامتحان كان مناسبًا للطلاب المتفوقين أكثر من الطالب المتوسط.

أولياء الأمور: الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط

من جانبها، أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور عبير أحمد، أن غرفة عمليات الاتحاد رصدت شكاوى متكررة من مختلف المحافظات بشأن صعوبة امتحان الكيمياء.

وقالت إن غالبية الطلاب أكدوا أن الامتحان احتوى على أسئلة تحتاج إلى وقت أطول، وأن كثيرًا من الأسئلة لم تكن - من وجهة نظرهم - مشابهة للنماذج الاسترشادية التي أعلنتها الوزارة، بينما جاء امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية في مستوى الطالب المتوسط.

«التعليم» ترد على الشكاوى

وفي أول تعليق رسمي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن معظم أسئلة امتحان الكيمياء جاءت من النماذج الاسترشادية المنشورة عبر موقع الوزارة، نافية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لإعادة النظر في الامتحان أو اتخاذ أي قرار رسمي بإعادته.

وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله بشأن إعادة الامتحان لا أساس له من الصحة.

آراء المعلمين

ورأى عدد من معلمين مادة الكيمياء، أن الامتحان احتوى على عدد من الأسئلة المركبة، موضحًا أن الطالب الجيد يستطيع التعامل معها، بينما سيواجه الطالب الأقل استعدادًا صعوبة كبيرة، معتبرًا أن أبرز المشكلات تمثلت في عامل الوقت.

فيما وصفوا الامتحان بأنه «فوق المتوسط»، مؤكدًا أن المسائل جاءت طويلة وتحتاج إلى تركيز ونَفَس طويل، وهو ما قد يفسر حجم الشكاوى بين الطلاب.

حالات إغماء وإصابات في عدد من المحافظات

وشهدت لجان الثانوية العامة عددًا من الحالات الصحية الطارئة، أبرزها، إصابة 5 طالبات بحالات إغماء وتشنجات ومغص كلوي في محافظة بني سويف، وتم نقلهن إلى المستشفيات لتلقي العلاج، أما في محافظة قنا فسجلت إصابة طالب وطالبة بحالتي إغماء داخل لجنة ابن دقيق العيد بمركز قوص، وفي القليوبية تعرض طالبة للإغماء داخل لجنة مدرسة العهد الجديد بمدينة شبين القناط.

وفي الأقصر تعرض طالبة لحالة إعياء مفاجئة داخل لجنة مدرسة ناصر الإعدادية بإسنا، وتم إسعافها داخل اللجنة واستكملت الامتحان بعد استقرار حالتها، وفي الشرقية تعرض 3 طلاب لحالات إغماء، بينما أصيب طالب في مدينة بنها بالقليوبية في حادث سقوط من دراجة نارية أثناء توجهه إلى لجنة الامتحان، وتم نقله إلى المستشفى.

محاولات غش قبل دخول اللجان

وفي محافظة قنا، تمكنت قوات التأمين من ضبط طالبين بحوزتهما سماعات إلكترونية صغيرة وأدوات تستخدم في الغش الإلكتروني قبل دخولهما لجان الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

مواصفات امتحان الكيمياء

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أوضحت أن امتحان الكيمياء تضمن 46 سؤالًا، منها 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان، بإجمالي 60 درجة، موزعة بواقع 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.