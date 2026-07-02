يبدو أن الدعوة القضائية التي قام برفعها عدد كبير من الجماهير التي قامت بشراء تذاكر حضور مباريات مونديال 2026 بسعر باهظ، ستربك الأمور لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومنصة «ستوب هاب». حيث رفع المشجعون دعوى قضائية ضد منصة (ستوب ‌هاب) لإعادة البيع بعدم تسليم التذاكر الباهظة التي ‌اشتروها لحضور المباريات، وفي دعوى جماعية رفعت أمام ‌المحكمة الاتحادية في مانهاتن.



وقال المشجعون إنهم «لم ⁠يحصلوا على ما دفعوا ثمنه»؛ لأن المنصة لم تسلمهم التذاكر، ولم ترد المنصة على الفور على طلب للتعليق، وقد اكتسحت تعليقات المشجعين مواقع التواصل الاجتماعي خلال البطولة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ ألقوا باللوم على المنصة بسبب إلغاء التذاكر في اللحظات الأخيرة وتراجعها ‌عن تأكيداتها بأنهم سيحصلون ⁠على تذاكر بديلة.



ويقول الكثيرون من حاملي التذاكر إنهم سافروا مسافات طويلة لمشاهدة المباريات، ولم يكن استرداد ثمن التذاكر مرضيا بالنسبة لهم لأنهم كانوا قد دفعوا تكاليف الطيران والإقامة.



وجاء في الشكوى أن المشجعين تعرضوا «للخداع واشتروا تذاكر كأس العالم بمبالغ طائلة - ليتكبدوا في النهاية خسائر مالية فادحة، هذا يمثل انحدارا ‌جديدا لصناعة بيع ‌تذاكر الأحداث الرياضية ⁠التي تعاني مرارا وتكرارا من مشكلات تتعلق ⁠بحماية ⁠المستهلك، مما يضر بالمشجعين الذين يجعلون الرياضة مميزة».



وألقت المنصة باللوم على البنية التحتية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في المشاكل المتعلقة بإعادة بيع التذاكر. وكان الفيفا قد حث المشجعين على استخدام منصته الرسمية لإعادة البيع حصرا، قائلا إنه موثوق. وتطالب الدعوى القضائية بتعويضات غير محددة لا تقل عن خمسة ملايين دولار لصالح آلاف الأشخاص في الولايات المتحدة الذين لم يستلموا تذاكر كأس العالم التي اشتروها عبر (ستوب هاب)، وذلك ‌بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين حماية المستهلك وقوانين الإعلان الكاذب.