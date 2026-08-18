توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء) استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كما تظلّ درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين تؤثّر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من مناطق نجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.