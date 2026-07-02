كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج واعدة لعلاج مناعي جديد قد يفتح الباب أمام تغيير جذري في علاج الورم الأرومي الدبقي (Glioblastoma)، أحد أكثر أنواع سرطان الدماغ عدوانية وصعوبة في العلاج.

ونقلت صحيفة (ديلي ميل) أن الدراسة أُجريت بواسطة باحثين من كلية (كينغز لندن) في المملكة المتحدة وجامعة (ماكماستر) الكندية، ونُشرت في دورية (Nature) العلمية، حيث أظهرت أن نسخة مطورة من علاج (CAR-T) نجحت في القضاء على الأورام لدى غالبية الحيوانات المشاركة في التجارب قبل السريرية، محققة فترات طويلة خالية من المرض.

ويُعد الورم الأرومي الدبقي من أخطر أورام الدماغ لدى البالغين، إذ يصيب نحو 3200 شخص سنوياً في المملكة المتحدة، بينما يتوفى نحو 95% من المرضى خلال خمس سنوات من التشخيص، ويبلغ متوسط البقاء على قيد الحياة حالياً ما بين 12 و18 شهراً فقط.

ويواجه الأطباء صعوبة كبيرة في علاج هذا النوع من السرطان بسبب انتشاره داخل أنسجة الدماغ عبر امتدادات دقيقة تجعل استئصاله جراحياً بشكل كامل شبه مستحيل، كما أن الخلايا المتبقية غالباً ما تُبدي مقاومة للعلاجين الكيميائي والإشعاعي.

وأكّد الباحثون في الدراسة على تطوير علاج (CAR-T)، وهو أسلوب علاجي يستخدم خلايا مناعية مأخوذة من المريض نفسه، يتم تعديلها وراثياً لتتعرف على الخلايا السرطانية وتهاجمها قبل إعادة حقنها في الجسم، ويُستخدم هذا العلاج بالفعل لعلاج بعض سرطانات الدم، مثل اللوكيميا والليمفوما.

وخلال الدراسة، تمكن العلماء من تحديد بروتين يُعرف باسم (GPNMB) يوجد على سطح خلايا الورم، وكذلك على بعض الخلايا المناعية التي يستغلها السرطان لحماية نفسه من العلاج.

وبعد تعديل خلايا (CAR-T) للتعرف على هذا البروتين، أصبحت قادرة على استهداف الورم والخلايا المناعية الداعمة له في الوقت نفسه.

وأظهرت النتائج نجاح العلاج في القضاء الكامل على الأورام لدى 12 من أصل 13 فأراً في اثنتين من التجارب الرئيسية، كما بقيت الحيوانات خالية من الأورام لأكثر من أربعة أشهر في إحدى المجموعات، ولأكثر من خمسة أشهر في مجموعة أخرى، وهي نتائج وصفها الباحثون بأنها قوية على مستوى الدراسات قبل السريرية.

وقالت أستاذة جراحة الأعصاب وأورام الجهاز العصبي في كلية (كينغز لندن) وجامعة (ماكماستر) والباحثة الرئيسية في الدراسة البروفيسورة شيلا سينغ: "إن الورم الأرومي الدبقي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد كتلة من الخلايا السرطانية، بل كنظام متكامل يضم الورم والبيئة المناعية المحيطة به". وأضافت أن النهج الجديد يستهدف الورم نفسه، إلى جانب الخلايا المناعية التي تساعده على مقاومة العلاج، وهو ما قد يرفع من فرص نجاح العلاج مقارنة بالاستراتيجيات التقليدية التي تركز على القضاء على الخلايا السرطانية فقط.

وأوضح الباحث المشارك شان غريوال أن الدراسة تشير إلى ضرورة استهداف منظومة الدعم المناعي التي يعتمد عليها الورم للبقاء، وليس الورم وحده، مؤكداً أن هذه الإستراتيجية قد تمثل خطوة مهمة نحو تطوير علاجات أكثر فاعلية.

ورغم النتائج الإيجابية، شدد الباحثون على أن العلاج لم يُختبر بعد على البشر، وأن الانتقال إلى التجارب السريرية سيكون ضرورياً للتأكد من سلامته وفاعليته قبل اعتماده كخيار علاجي.

ويواصل الباحثون حول العالم دراسة إمكانات علاج CAR-T في مكافحة أورام الدماغ، في ظل غياب تطورات جوهرية في علاج الورم الأرومي الدبقي خلال العقدين الماضيين، ما يجعل هذه النتائج مصدر أمل جديد للمرضى وأسرهم.