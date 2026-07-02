ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاث مخالفات لنظام البيئة في عددٍ من مناطق المملكة؛ شملت إشعال النار في مواقع غير مخصصة، ونقل حطب محلي، ورعي الإبل في مناطق محظور الرعي فيها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية الغطاء النباتي والحياة الفطرية والحد من التجاوزات البيئية.

في عسير، ضبطت القوات مواطنًا أشعل النار في أماكن غير مخصصة لها، مؤكدة أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى 3,000 ريال. كما ضبطت في منطقة الرياض مواطنًا نقل مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، حيث تصل عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب، وتم تسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وفي محمية الملك عبدالعزيز الملكية، أوقفت القوات مواطنًا ارتكب مخالفة رعي 25 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، مبينة أن عقوبة رعي الإبل تبلغ 500 ريال لكل متن.

وحثّت قوات الأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية المناطق، مؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة.