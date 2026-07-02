قبل ساعات قليلة من انطلاق الملحمة الكروية الكبرى في مونديال 2026، فاجأ الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين (82 عاماً) شعبه بـ«أمر رئاسي» غير مألوف وطريف جداً، موجهاً خطاباً عاجلاً إلى أولياء الأمور والآباء في البلاد يطالبهم فيه بخرق القواعد المنزلية الصارمة من أجل عيون كرة القدم!

السبب وراء هذا الاستنفار الرئاسي هو تأهل منتخب النمسا لخوض أول مباراة له في الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ عام 1954 (أي منذ 72 عاماً).

وفي مقطع فيديو حصد تفاعلاً واسعاً عبر حسابه الرسمي على منصة «فيسبوك»، تخلى الرئيس الثمانيني عن بروتوكولاته السياسية الصارمة، وتحدث بقلب «الجد الحنون» قائلاً: «أيها الآباء الأعزاء، دعوهم يسهرون لفترة أطول قليلاً مساء اليوم الخميس.. أعلم أن مشاهدة التلفاز حتى وقت متأخر من الليل ليست عادة جيدة، ولكن هذه المرة، تغاضوا عن ذلك حتى يتمكن الأطفال الراغبون من تشجيع منتخبنا مباشرة!».

الرئيس النمساوي برر هذه الدعوة الغريبة بكلمات مست قلوب العائلات، مؤكداً أن مثل هذه الذكريات التاريخية تبقى خالدة في أذهان الأطفال طوال حياتهم، خصوصاً أن المباراة تأتي في الأيام الأخيرة التي تسبق العطلة المدرسية الصيفية.

صدام مرعب في لوس أنجلوس

الحدث الذي هز النمسا ينطلق مساء اليوم (الخميس) في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يصطدم المنتخب النمساوي الطموح بنظيره الإسباني الشرس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت النمسا (السابعة بتوقيت غرينتش).

يذكر أن النمسا تأهلت إلى هذا الدور التاريخي بعد قتال شرس في دور المجموعات، حيث احتلت المركز الثاني في مجموعتها خلف الأرجنتين المتصدرة، وبفارق الأهداف عن منتخب الجزائر الذي حل ثالثاً في مجموعة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة.