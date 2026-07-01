كشفت دراسة حديثة أن تناول الشاي بانتظام قد يسهم في خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، في وقت لا يدرك فيه كثيرون الفوائد الصحية التي يوفرها هذا المشروب اليومي.

ووفقًا لـ «لجنة الاستشارات الخاصة بالشاي» (Tea Advisory Panel)، فإن 72% من الأشخاص يهتمون بصحة قلوبهم، لكن نحو ثلثهم فقط يعتبرون شرب الشاي من الوسائل التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب.

وقال العالم البريطاني والخبير في أبحاث الشاي الدكتور تيم بوند، إن العديد من الأشخاص يغفلون وسيلة بسيطة وفعالة للعناية بصحة القلب، مشيرًا إلى أن دراسة نُشرت مؤخرًا في دورية Frontiers in Nutrition أظهرت أن الشاي غني بمركبات البوليفينول، وهي مضادات أكسدة ترتبط بتحسين صحة القلب عند تناوله بشكل يومي.

وأوضح أن نتائج الدراسة تنضم إلى مجموعة كبيرة من الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن الشاي قد يساعد في: خفض مستويات الكوليسترول، المساهمة في تنظيم ضغط الدم، تقليل الالتهابات، الحد من تكوّن الجلطات الدموية.

وعي محدود بالفوائد

وأشار بوند إلى أن نتائج الاستطلاع أظهرت ضعف الوعي بالفوائد الصحية للشاي، إذ ربط 16% فقط من المشاركين بين شرب الشاي وصحة القلب، بينما رأى 17% أنه يساعد في خفض ضغط الدم.

كما أشار 16% فقط إلى دوره المحتمل في تنظيم مستويات السكر في الدم، في حين اعتقد 14% أنه قد يساهم في التحكم بالوزن.

وقال إن هذه النتائج تعكس تقديرًا منخفضًا للفوائد التي يمكن أن يقدمها كوب الشاي اليومي لصحة القلب.

الشاي الأخضر والبروتين

وتطرق بوند إلى دراسة أخرى حديثة تناولت العلاقة بين الأنماط الغذائية ومعدلات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين مع تناول عدة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية، خاصة بين النساء.

من جهتها، أوضحت عضو في لجنة الاستشارات الخاصة بالشاي الطبيبة نيسا أسلم، أن هذه الفوائد قد تعود إلى التأثير المشترك للبروتين، الذي يساعد في بناء العضلات، ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، والتي تساهم في التحكم بالشهية وإدارة الوزن وحماية الأوعية الدموية من التلف.

أربعة أكواب يوميًا

وأكد الدكتور بوند أن الدراسات العلمية المنشورة خلال عام 2025 تعزز الأدلة المتزايدة على دور الشاي في دعم صحة القلب، لافتًا إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال السبب الرئيسي للوفاة عالميًا.

وأضاف أن أبحاثًا سابقة تشير إلى أن أربعة أكواب من الشاي يوميًا تمثل الكمية المثلى لتحقيق الفوائد الصحية، أو ما يعادل 400 إلى 600 ملغم يوميًا من مركبات الفلافان-3-أول (Flavan-3-ols)، وهي مركبات نباتية يُعتقد أنها تساعد أيضًا في التخفيف من الآثار السلبية للتوتر على الجسم.

ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الخبراء أن شرب الشاي وحده لا يغني عن اتباع نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني، والامتناع عن التدخين، والالتزام بالعلاج الموصوف للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.