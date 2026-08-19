يخفف التوتر.. كيف يساعد البردقوش في تنظيم الهرمونات وتحسين النوم؟

يُعدّ البردقوش من الأعشاب العطرية التي حظيت باهتمام واسع في الطب التقليدي والحديث؛ نظرًا لما يحتويه من مركبات طبيعية فعّالة؛ أبرزها مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.

وتؤكد مصادر طبية أن هذه العشبة، المعروفة أيضًا باسم (المردقوش)، تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تدعم الهضم، وتوازن الهرمونات، وتحسّن المناعة، وتساعد على تهدئة الجهاز العصبي.

فوائد البردقوش الصحية



تشير الدراسات إلى أن البردقوش يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عبر تحفيز الإنزيمات الهاضمة وتخفيف الانتفاخ والتقلصات، كما يساعد في دعم صحة القلب من خلال تحسين الدورة الدموية وتنظيم ضغط الدم. وتبرز فوائده أيضًا في تهدئة التوتر وتحسين جودة النوم، حتى بات يُعرف في بعض الثقافات باسم (عشبة السعادة) لخصائصه المهدئة.

كما يرتبط (البردقوش) بصحة المرأة تحديدًا، إذ تشير أبحاث إلى دوره المحتمل في دعم التوازن الهرموني وتخفيف أعراض الدورة الشهرية، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على حساسية الأنسولين لدى بعض الحالات مثل متلازمة تكيس المبايض.

ويحتوي (البردقوش) على مركبات طبيعية ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يجعله من الأعشاب المستخدمة تقليديًا في دعم المناعة ومقاومة الالتهابات، إلى جانب دوره في تخفيف أعراض نزلات البرد والسعال واحتقان الجهاز التنفسي.

طريقة استعمال البردقوش



يمكن تناول البردقوش بعدة طرق، أبرزها:

شاي البردقوش: يُنقع مقدار ملعقة صغيرة من الأوراق المجففة في ماء ساخن لمدة 10 دقائق، ويُشرب مرة إلى مرتين يوميًا لدعم الهضم وتهدئة الأعصاب.

الاستعمال العطري: يمكن استخدام زيته ضمن العلاج بالروائح لتخفيف التوتر وتحسين النوم.

الإضافة للطعام: يستخدم كتوابل في الأطباق المختلفة، مما يضيف نكهة مميزة ويمنح فوائد غذائية إضافية.

وتشير المصادر إلى أن البردقوش آمن عند استخدامه باعتدال، مع ضرورة تجنّب الإفراط في تناوله لدى بعض الحالات الصحية الخاصة.