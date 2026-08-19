حطمت رقمًا قياسيًا عالميًا.. إزالة حصوة عملاقة من رجل بحجم بيضة نعامة

في واقعة طبية نادرة أثارت دهشة الأطباء، نجح فريق جراحي في سريلانكا في استخراج حصوة مثانة عملاقة من رجل يبلغ من العمر 55 عامًا، بلغ وزنها 3.1 كيلوغرام، في عملية قد تُسجَّل ضمن أكبر الحالات الموثقة عالميًا. وتمت الجراحة في مستشفى مدينة ترينكومالي شرقي البلاد، بعد اكتشاف الحصوة أثناء علاج المريض من جلطة دماغية.

وكانت الفحوص الأولية قد أظهرت معاناة الرجل من صعوبة في التبول، قبل أن تكشف العملية عن حصوة ضخمة بلغ طولها نحو 17 سنتيمترًا، وهو حجم وصفه الأطباء بأنه «يقارب بيضة النعامة»، بينما يعادل وزنها تقريبًا وزن طفل مكتمل النمو.

وقال الطبيب براهالاهان بالاكريشنان، قائد الفريق الطبي: «إن الحصوة قد تكون الأكبر من نوعها التي جرى توثيقها جراحيًا وفق السجلات المتاحة»، مشيرًا إلى أن حالة المريض مستقرة لكنه لا يزال يتلقى العلاج من مشكلات صحية أخرى. ورجّح الفريق أن الحصوة بقيت في المثانة مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات قبل اكتشافها.

وتشير بيانات موسوعة (غينيس) إلى أن أكبر حصوة مثانة موثقة سابقًا كانت بوزن 1.9 كيلوغرام وطول 17.9 سنتيمترًا، أُزيلت من مريض في البرازيل عام 2003، ما يجعل الحصوة السريلانكية أثقل بكثير من الرقم المسجل، بانتظار إجراءات التوثيق الرسمية.

وبحسب المصادر الطبية، تتكون حصوات المثانة عندما تتبلور المعادن في البول وتتحول إلى كتل صلبة، وغالبًا ما يحدث ذلك عند عدم تفريغ المثانة بالكامل، ما يسمح بتراكم البول الأكثر تركيزًا وتشكّل البلورات تدريجيًا. وقد تكون بعض الحصوات صغيرة بحجم حبات الرمل، بينما تتطلب الحصوات الأكبر تدخلاً جراحيًا بسبب انسداد مجرى البول أو صعوبة التبول.