قلّد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ، بحضور اللواء صالح الجابري مدير شرطة المنطقة، عددًا من القيادات الأمنية رتبهم الجديدة.



وسأل الله لهما التوفيق والسداد ، مشيداً بجهود رجال الأمن في خدمة الدين ثم المليك والوطن.



والضباط المترقون هم: اللواء مشبب القحطاني مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء الدكتور شرف الثمالي مدير شعبة شؤون الأمن بشرطة العاصمة المقدسة.



فيما عبّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير المنطقة على دعمه وتوجيهه، سائلين الله أن يمدهم بالعون لتقديم المزيد من البذل والعطاء.